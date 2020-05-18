Прямое авиасообщение появится между Махачкалой и Тюменью с 17 мая

Автор Мадина

Прямой рейс соединит Махачкалу и Тюмень с 17 мая, полеты будет осуществлять авиакомпания Utair 2 раза в неделю. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на помощника генерального директора АО "Аэропорт "Махачкала" Мурада Шамсудинова.