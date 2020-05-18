ЗАМАНА - Прямое авиасообщение появится между Махачкалой и Тюменью с 17 мая

Прямое авиасообщение появится между Махачкалой и Тюменью с 17 мая

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18 мая, 2020. Понедельник 16:09
Прямое авиасообщение появится между Махачкалой и Тюменью с 17 мая

Прямой рейс соединит Махачкалу и Тюмень с 17 мая, полеты будет осуществлять авиакомпания Utair 2 раза в неделю. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на помощника генерального директора АО "Аэропорт "Махачкала" Мурада Шамсудинова.

Прямое авиасообщение появится между Махачкалой и Тюменью с 17 мая
Общество

Как уточняет Шамсудинов, полеты будут выполняться на Boeing 737-500, который вмещает 116 пассажиров. Это направление популярно у дагестанцев, так как в Тюмени живет значительное число уроженцев республики. Старт прямого авиарейса поможет росту взаимного пассажиропотока, отметил Шамсудинов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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