Причиной гибели больше 40 врачей в республике во время эпидемии был не только коронавирус и пневмония, но и другие болезни, подчеркнуло 17 мая министерство здравоохранения. Конкретных сведений от них не поступило.
В Минздраве Дагестана разъяснили диагнозы умерших медработников
- Автор Мадина
- 18 мая, 2020. Понедельник 02:39
Руководитель министерства здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в прямом эфире в Инстаграм с блогером Русланом Курбановым сообщил, что в регионе во время борьбы с коронавирусом скончались более 40 медиков.