ЗАМАНА - В Минздраве Дагестана разъяснили диагнозы умерших медработников

В Минздраве Дагестана разъяснили диагнозы умерших медработников

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18 мая, 2020. Понедельник 02:39
В Минздраве Дагестана разъяснили диагнозы умерших медработников

Руководитель министерства здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в прямом эфире в Инстаграм с блогером Русланом Курбановым сообщил, что в регионе во время борьбы с коронавирусом скончались более 40 медиков.

В Минздраве Дагестана разъяснили диагнозы умерших медработников
Общество

Причиной гибели больше 40 врачей в республике во время эпидемии был не только коронавирус и пневмония, но и другие болезни, подчеркнуло 17 мая министерство здравоохранения. Конкретных сведений от них не поступило.

 

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