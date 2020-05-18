В Минздраве Дагестана разъяснили диагнозы умерших медработников

Руководитель министерства здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в прямом эфире в Инстаграм с блогером Русланом Курбановым сообщил, что в регионе во время борьбы с коронавирусом скончались более 40 медиков.

Причиной гибели больше 40 врачей в республике во время эпидемии был не только коронавирус и пневмония, но и другие болезни, подчеркнуло 17 мая министерство здравоохранения. Конкретных сведений от них не поступило.