Общее число зараженных коронавирусом за все время эпидемии достигло 3280 человек, 1570 человек вылечились.
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В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 3280
- Автор Мадина
- 16 мая, 2020. Суббота 12:26
Оперативный штаб сообщает, что за сутки в Дагестане зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусом.
Общее число зараженных коронавирусом за все время эпидемии достигло 3280 человек, 1570 человек вылечились.
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