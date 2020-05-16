ЗАМАНА - В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 3280

В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 3280

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16 мая, 2020. Суббота 12:26
В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 3280

Оперативный штаб сообщает, что за сутки в Дагестане зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусом.

В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 3280
Общество

Общее число зараженных коронавирусом за все время эпидемии достигло 3280 человек, 1570 человек вылечились.
27 погибших. В Республике все еще действует режим самоизоляции: не покидайте дом без необходимости. 

 

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