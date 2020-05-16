В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 3280

Общее число зараженных коронавирусом за все время эпидемии достигло 3280 человек, 1570 человек вылечились.

27 погибших. В Республике все еще действует режим самоизоляции: не покидайте дом без необходимости.