Муфтият Дагестана передал врачам двух больниц медикаменты и продукты

Представители муфтията региона направили в 2 госпиталя Новолакского и Табасаранского районов лекарства и средства индивидуальной защиты, а также продукты для медиков.

Представители муфтията Дагестана во главе с первым заместителем муфтия Абдуллой Аджимоллаевым помогли Центральной районной больнице Новолакского района. Больнице направили необходимые препараты и средства индивидуальной защиты. Врачам были вручены продукты, а медсестрам в знак уважения и благодарности подарили розы. Подробнее можно прочитать тут.