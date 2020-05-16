Представители муфтията Дагестана во главе с первым заместителем муфтия Абдуллой Аджимоллаевым помогли Центральной районной больнице Новолакского района. Больнице направили необходимые препараты и средства индивидуальной защиты. Врачам были вручены продукты, а медсестрам в знак уважения и благодарности подарили розы. Подробнее можно прочитать тут.
Муфтият Дагестана передал врачам двух больниц медикаменты и продукты
- Автор Мадина
- 16 мая, 2020. Суббота 01:13
Представители муфтията региона направили в 2 госпиталя Новолакского и Табасаранского районов лекарства и средства индивидуальной защиты, а также продукты для медиков.
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