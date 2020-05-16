ЗАМАНА - Муфтият Дагестана передал врачам двух больниц медикаменты и продукты

Муфтият Дагестана передал врачам двух больниц медикаменты и продукты

Автор
16 мая, 2020. Суббота 01:13
Муфтият Дагестана передал врачам двух больниц медикаменты и продукты

Представители муфтията региона направили в 2 госпиталя Новолакского и Табасаранского районов лекарства и средства индивидуальной защиты, а также продукты для медиков.

Муфтият Дагестана передал врачам двух больниц медикаменты и продукты
Общество

Представители муфтията Дагестана во главе с первым заместителем муфтия Абдуллой Аджимоллаевым помогли Центральной районной больнице Новолакского района. Больнице направили необходимые препараты и средства индивидуальной защиты. Врачам были вручены продукты, а медсестрам в знак уважения и благодарности подарили розы. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top