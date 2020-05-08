08 мая, 10 ч 45 мин:
– 2468 зарегистрированных положительных диагнозов заражения коронавирусной инфекцией (+96 человек за сутки);
–507 жителей вылечилось;
– 17 погибло с подтверждённым положительным диагнозом заражения коронавирусом;
– 25017 обследованных жителей в регионе;
– 3574 граждан пребывают в изоляции.
Связаться с Оперативным штабом можно через:
– горячую линию: 8-800 35-000-63;
– сайт: mydagestan.e-dag.ru;
– электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
– telegram https://t.me/icdagestan;
– instagram https://instagram.com/icdagestan.