В Дагестане число зараженных коронавирусом достигло 2468

Сведения Оперативного штаба по недопущению появления коронавируса на территории региона.

08 мая, 10 ч 45 мин:

– 2468 зарегистрированных положительных диагнозов заражения коронавирусной инфекцией (+96 человек за сутки);

–507 жителей вылечилось;

– 17 погибло с подтверждённым положительным диагнозом заражения коронавирусом;

– 25017 обследованных жителей в регионе;

– 3574 граждан пребывают в изоляции.

Связаться с Оперативным штабом можно через:

– горячую линию: 8-800 35-000-63;

– сайт: mydagestan.e-dag.ru;

– электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

– telegram https://t.me/icdagestan;

– instagram https://instagram.com/icdagestan.