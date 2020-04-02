Дагестан делает все возможное для защиты жителей от коронавируса

Мы все в курсе того, что Дагестан находится в режиме самоизоляции, что подразумевает отказ от любых поездок и походов в гости. Каждый дагестанец хочет срочно попасть в Махачкалу, но он должен понимать, что он и все остальные люди, которые нарушили режим самоизоляции, внесли вклад в те самые пробки на въезде в город.

Мы все хотим вернуться к привычному образу жизни, путешествовать и ходить в гости. К сожалению, далеко не каждый пришел к понимаю, что для этого нужно сделать усилие.

Довольно простое усилие — остаться дома.

Вся суть проблемы кроется в том, что каждый житель республики не ощущает себя ее частью, которая оказывает влияние. Каждый за себя. Когда нужно подумать о других людях, он едет в гости в другое село, а по приезде в город видит, что таких тысячи. И вся эта злость из-за пробок и ограничений превращается в негативную энергию, с которой тоже нужно бороться, когда все силы брошены на борьбу с коронавирусом.

В других условиях люди часто жалуются, что почти не бывают дома и все время тратят на работу. Сейчас есть прекрасная возможность просто отдыхать и этим помочь всем тем врачам, которые работают без сна и отдыха. Не жаловаться на правительство, на соседей и других, а осознать себя частью общества, которая несет ответственность за свои действия.

Будьте здоровы и оставайтесь в самоизоляции.