Ученые из Сколково нашли способ получения тонны антисептика за 100 рублей

Ученые инновационного центра Сколково нашли, как можно получить антисептик, который уничтожает бактерии, грибки и вирусы, а значит и SARS-CoV-2, с помощью обработки обычной воды холодной газовой плазмой. Отметим, что себестоимость метода равняется примерно 100 рублям за тонну жидкости.