ЗАМАНА - Ученые из Сколково нашли способ получения тонны антисептика за 100 рублей

Ученые из Сколково нашли способ получения тонны антисептика за 100 рублей

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02 апреля, 2020. Четверг 00:03
Ученые из Сколково нашли способ получения тонны антисептика за 100 рублей

Ученые инновационного центра Сколково нашли, как можно получить антисептик, который уничтожает бактерии, грибки и вирусы, а значит и SARS-CoV-2, с помощью обработки обычной воды холодной газовой плазмой. Отметим, что себестоимость метода равняется примерно 100 рублям за тонну жидкости.

Ученые из Сколково нашли способ получения тонны антисептика за 100 рублей
Общество

С помощью разработанной учеными установки можно организовать производство холодной плазмы (газ с заряженными/незаряженными частицами), которая при поступлении в воду лишает ее атомы части электронов. Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

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