На 28 марта были запланированы 92 чартера. Если речь идет о государствах, вывоз граждан России из которых, по мнению МИД РФ, требует экстренных мер, то 28 марта были запланированы рейс Azur Air из Ла-Романы в Доминикане (по предварительной информации, 363 человека), рейс авиакомпании "Победа" из Дубая (189 человек), рейс Air Moldova из Кишинева (165 человек).
Более 13,4 тыс. россиян вернулись 27 марта из-за рубежа
- Автор Мадина
- 29 марта, 2020. Воскресенье 00:05
Министерство транспорта России объявило, что 27 марта из других стран прибыли больше 13,4 тыс. граждан РФ 106 чартерными рейсами.
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