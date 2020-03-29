Более 13,4 тыс. россиян вернулись 27 марта из-за рубежа

На 28 марта были запланированы 92 чартера. Если речь идет о государствах, вывоз граждан России из которых, по мнению МИД РФ, требует экстренных мер, то 28 марта были запланированы рейс Azur Air из Ла-Романы в Доминикане (по предварительной информации, 363 человека), рейс авиакомпании "Победа" из Дубая (189 человек), рейс Air Moldova из Кишинева (165 человек).