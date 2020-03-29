Как сообщила Ракова, число пациентов, выписывающихся после излечения от коронавируса в Москве, становится больше. 28 марта 10 человек выписались из столичных больниц. На момент 28 марта уже 28 пациентов закончили лечение в госпитале.
В Москве выписали еще 10 пациентов после выздоровления от коронавируса
- Автор Мадина
- 29 марта, 2020. Воскресенье 00:00
Еще 10 человек, у которых ранее был обнаружен коронавирус, излечились и выписались в Москве. Информацию об этом сообщила в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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