ЗАМАНА - В Москве выписали еще 10 пациентов после выздоровления от коронавируса

В Москве выписали еще 10 пациентов после выздоровления от коронавируса

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29 марта, 2020. Воскресенье 00:00
В Москве выписали еще 10 пациентов после выздоровления от коронавируса

Еще 10 человек, у которых ранее был обнаружен коронавирус, излечились и выписались в Москве. Информацию об этом сообщила в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве выписали еще 10 пациентов после выздоровления от коронавируса
Общество

Как сообщила Ракова, число пациентов, выписывающихся после излечения от коронавируса в Москве, становится больше. 28 марта 10 человек выписались из столичных больниц. На момент 28 марта уже 28 пациентов закончили лечение в госпитале.

 

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