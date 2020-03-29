В Москве выписали еще 10 пациентов после выздоровления от коронавируса

Автор Мадина

Еще 10 человек, у которых ранее был обнаружен коронавирус, излечились и выписались в Москве. Информацию об этом сообщила в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.