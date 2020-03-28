ЗАМАНА - Минтранс Дагестана: «Гимринский тоннель не будет закрыт из-за карантина»

Минтранс Дагестана: «Гимринский тоннель не будет закрыт из-за карантина»

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28 марта, 2020. Суббота 13:42
Минтранс Дагестана: «Гимринский тоннель не будет закрыт из-за карантина»

Ни одна дорога и объект транспортного сообщения в РД не закроются для автомобилей из-за карантина.

Минтранс Дагестана: «Гимринский тоннель не будет закрыт из-за карантина»
Общество

Об этом объявили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РД. Министерство отреагировало на посты в социальных сетях, где жители выражают беспокойство о том, что дороги регионального и местного значений могут закрыться для автомобилей. В сообщении министерства говорится, что все дороги работают в штатном режиме и нет никаких ограничений. Ведомство призывает граждан республики сохранять спокойствие и не подвергать себя панике.

 

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