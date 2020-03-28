Махачкалинцы начали переносить свадебные торжества для недопущения распространения коронавируса

Из-за пандемии многие семьи начали переносить свадьбы, которые по дагестанским традициям всегда собирают большое количество гостей.

Идет работа с владельцами банкетных залов, которых больше 70-ти в столице Дагестана, с призывом временно остановить деятельность. Уже есть несколько случаев, когда владельцы помещений объявили, что планируют приостановить работу из-за опасности заражения коронавирусом. Напомним, что для безопасности нужно следовать рекомендациям: не появляться в местах массового скопления, следить за гигиеной и не поддаваться панике.