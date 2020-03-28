ЗАМАНА - Махачкалинцы начали переносить свадебные торжества для недопущения распространения коронавируса

Махачкалинцы начали переносить свадебные торжества для недопущения распространения коронавируса

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28 марта, 2020. Суббота 00:00
Махачкалинцы начали переносить свадебные торжества для недопущения распространения коронавируса

В Дагестане начали переносить даты свадеб из-за коронавируса.

Махачкалинцы начали переносить свадебные торжества для недопущения распространения коронавируса
Общество

Из-за пандемии многие семьи начали переносить свадьбы, которые по дагестанским традициям всегда собирают большое количество гостей.

Идет работа с владельцами банкетных залов, которых больше 70-ти в столице Дагестана, с призывом временно остановить деятельность. Уже есть несколько случаев, когда владельцы помещений объявили, что планируют приостановить работу из-за опасности заражения коронавирусом. Напомним, что для безопасности нужно следовать рекомендациям: не появляться в местах массового скопления, следить за гигиеной и не поддаваться панике. 

 

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