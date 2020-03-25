В свою очередь, в Минздраве РД эту информацию опровергли. Ведомство призывает доверять лишь официальным источникам информации и не поддаваться панике и провокациям.
Минздрав РД опроверг информацию о пациенте с коронавирусом
- Автор Габи
- 25 марта, 2020. Среда 14:52
В разных пабликах соцсетей дагестанского сегмента опубликовали очередную ложную информацию о том, что якобы один из жителей республики заразился коронавирусом.
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