Сибирские ученые создали гибрид кукурузы, способный самоклонироваться

Новый гибрид кукурузы и гамаграсса может размножаться путем создания генетических копий, информирует сайт "Газета.ру", ссылаясь на СО РАН «Наука в Сибири».

Эксперты рассказывают, что созданный ими межродовой апомиктичный гибрид превосходит своих «родителей» по многим хозяйственным показателям, например, крупный урожай зеленой массы — до 90 тонн с гектара, а также высокое содержание необходимых аминокислот (органических соединений, из которых состоят белки) и важных микроэлементов.

Подобный метод размножения нужен по той причине, что если идеальное генетическое сочетание уже появилось искусственным путем, то будущая рекомбинация генов даже внутри одного вида только разрушает его. Поэтому вместо полового размножения ученые выбирают апомиксис, размножение без оплодотворения, при котором новое растение является лишь генетической копией материнского.