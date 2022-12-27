Лицо египетского фараона Рамзеса II воссоздали спустя 3200 лет после его смерти

Дабы реконструировать черты лица легендарного фараона спустя 3200 после его смерти, египетские и британские ученые осуществили компьютерную томографию его черепа, на основе которой была сформирована 3D-модель. Далее специалисты «омолодили» внешность Рамзеса с использованием технологий.

В результате работы один из сотрудников Каирского университета Сахар Салим отметил, что лицо у правителя было красивым и с характерными для Рамзеса II чертами — выраженным носом и сильной челюстью.

Самой серьезной для них проблемой стал недостаток данных о цвете волос и глаз фараона. Ученые также не располагали данными об индивидуальных особенностях внешности Рамзеса, например, о морщинках и родинках на лице. Дабы максимально приблизиться к точному портрету египетского правителя, они направили соответствующий запрос коллегам из Сахары и изучили сохранившиеся письменные тексты о фараоне.