ЗАМАНА - Эксперту Кембриджского университета удалось дешифровать многовековую загадку грамматики санскрита

Эксперту Кембриджского университета удалось дешифровать многовековую загадку грамматики санскрита

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15 декабря, 2022. Четверг 10:13
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Эксперту Кембриджского университета удалось дешифровать многовековую загадку грамматики санскрита

Специалист Кембриджского университета Риши Раджпопат рассказал про решение многовековой грамматической загадки санскрита, сделав возможным обучение компьютеров санскриту. Об этом информирует "Газета.ру", ссылаясь на сайт EurekAlert!.

Эксперту Кембриджского университета удалось дешифровать многовековую загадку грамматики санскрита

Около 500 года до нашей эры древнеиндийский лингвист Панини сформировал свод из 4000 правил, которые описывали фонетику, морфологию и синтаксис санскрита. При этом Панини применял знакомые нам понятия, например, суффиксы. Но имелась одна проблема: часто два или больше правил можно было использовать одновременно.

Сам Панини ставил автором метаправила, позволяющего выбрать из двух правил, но за последние 2500 лет исследователям не удалось расшифровать его. По традиции специалисты объясняли его таким образом: в случае конфликта между двумя правилами равной силы победу одерживает то правило, которое следует позже в последовательном порядке грамматики. Автор нового метаправила продемонстрировал, что Панини на самом деле имел в виду, что необходимо выбирать правило, которое применяется к правой стороне слова.

Отныне людям доступен четкий алгоритм, позволяющий создавать грамматически правильные слова на санскрите.

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