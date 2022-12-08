Австралийские палеонтологи обнаружили целый скелет эласмозавра возрастом более 100 млн лет

Палеонтологи из Австралии обнаружили кости эласмозавра на северо-востоке Австралии. Как информирует 7 декабря сайт The Australian, эксперты впервые смогли найти неповрежденный полный скелет существа, жившего более 100 миллионов лет назад, пишет ТАСС.

Как сообщают исследователи, останки они обнаружили в процессе раскопок в графстве Макинли, которое находится на северо-востоке континента. "Это крайне волнующая находка, настоящий Розеттский камень в мире палеонтологии, который может стать ключом к пониманию эволюции плезиозавров в меловой период в Австралии. Прежде никогда не получалось обнаружить окаменелости тела и головы этих животных вместе, так как шея у плезиозавров была [очень длинной], до двух третей всей длины. Голова после смерти динозавра отделялась от тела, что, конечно, крайне осложняло поиск останков", — поделился мыслями начальник отдела палеонтологии музея Брисбена Эспен Кнутсен.

Палеонтологи уточняют, что найденный скелет эласмозавра поможет максимально исследовать этих вымерших морских рептилий. "Сейчас мы получили единственные в мире окаменелости головы и тела австралийского эласмозавра, и их изучение, конечно, внесет заметный вклад в понимание природы этих животных", — рассказал гендиректор сети музеев штата Квинсленд Джим Томпсон.