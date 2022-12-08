ЗАМАНА - Австралийские палеонтологи обнаружили целый скелет эласмозавра возрастом более 100 млн лет

Австралийские палеонтологи обнаружили целый скелет эласмозавра возрастом более 100 млн лет

Автор
08 декабря, 2022. Четверг 10:10
PA Images via Reuters Connec|||
Австралийские палеонтологи обнаружили целый скелет эласмозавра возрастом более 100 млн лет

Палеонтологи из Австралии обнаружили кости эласмозавра на северо-востоке Австралии. Как информирует 7 декабря сайт The Australian, эксперты впервые смогли найти неповрежденный полный скелет существа, жившего более 100 миллионов лет назад, пишет ТАСС.

Австралийские палеонтологи обнаружили целый скелет эласмозавра возрастом более 100 млн лет

Как сообщают исследователи, останки они обнаружили в процессе раскопок в графстве Макинли, которое находится на северо-востоке континента. "Это крайне волнующая находка, настоящий Розеттский камень в мире палеонтологии, который может стать ключом к пониманию эволюции плезиозавров в меловой период в Австралии. Прежде никогда не получалось обнаружить окаменелости тела и головы этих животных вместе, так как шея у плезиозавров была [очень длинной], до двух третей всей длины. Голова после смерти динозавра отделялась от тела, что, конечно, крайне осложняло поиск останков", — поделился мыслями начальник отдела палеонтологии музея Брисбена Эспен Кнутсен.

Палеонтологи уточняют, что найденный скелет эласмозавра поможет максимально исследовать этих вымерших морских рептилий. "Сейчас мы получили единственные в мире окаменелости головы и тела австралийского эласмозавра, и их изучение, конечно, внесет заметный вклад в понимание природы этих животных", — рассказал гендиректор сети музеев штата Квинсленд Джим Томпсон.

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top