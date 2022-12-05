Новая технология создана инженерами Токийского университета электрокоммуникаций. Для этих задач они используют бассейн в одной из закрытых школ, куда провели трубки с хладагентом. Разница температур сформирует конвекционный поток, который начнет вращать турбину.
Эксперимент собираются завершить в начале весны будущего года, информирует Planet Today. Энергоэффективность подобной установки может оказаться выше, чем от солнечных панелей, а использование снега для генерации электричества в разы экологичнее традиционных альтернативных технологий.