ЗАМАНА - В Японии ученые проводят эксперимент по получению электричества из снега в школьном бассейне

В Японии ученые проводят эксперимент по получению электричества из снега в школьном бассейне

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05 декабря, 2022. Понедельник 09:15
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В Японии ученые проводят эксперимент по получению электричества из снега в школьном бассейне

Японские исследователи дали старт эксперименту по получению электричества из снега, собранного при уборке улиц.

В Японии ученые проводят эксперимент по получению электричества из снега в школьном бассейне

Новая технология создана инженерами Токийского университета электрокоммуникаций. Для этих задач они используют бассейн в одной из закрытых школ, куда провели трубки с хладагентом. Разница температур сформирует конвекционный поток, который начнет вращать турбину.

Эксперимент собираются завершить в начале весны будущего года, информирует Planet Today. Энергоэффективность подобной установки может оказаться выше, чем от солнечных панелей, а использование снега для генерации электричества в разы экологичнее традиционных альтернативных технологий.
Полный текст: https://involta.media/post/v-yaponii-startoval-eksperiment-po-polucheniyu-elektrichestva-iz-snega-v-shkolnom-basseyne

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