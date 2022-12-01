На квантовом компьютере ученые представили модель червоточины, телепортирующую информацию

Исследователи из США использовали квантовый компьютер для объединения всех взаимодействий с помощью одной теории, информирует сайт 3D News.

Для этой работы физики выбрали компьютер Google Sycamore 2. Симуляция создала такую ситуацию, когда в одну из черных дыр что-то попало, но тут же появилось на выходе из другой, далеко стоящей от первой.

При том, что пробных черных дыр создано не было, алгоритму удалось подготовить упрощенную модель квантовой гравитации благодаря использованным кубитам.

Есть мнение, что запутывание кубитов связано с этим. В таком случае, квантовая телепортация может произойти, высказываются исследователи. Однако такая теория требуют больше экспериментов.