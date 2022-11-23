ЗАМАНА - Ученые реанимировали 7 древних вирусов из вечной мерзлоты Сибири

Ученые реанимировали 7 древних вирусов из вечной мерзлоты Сибири

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23 ноября, 2022. Среда 15:28
boscorelli/Shutterstock/FOTODOM|||
Ученые реанимировали 7 древних вирусов из вечной мерзлоты Сибири

Вирусологам из университета Экс-Марсель во Франции удалось реанимировать в лабораторных условиях 7 древних вирусов, извлеченных из вечной мерзлоты в Сибири. Препринт исследования экспертов появился в репозитории bioRxiv, пишет издание "Газета.ру".

Ученые реанимировали 7 древних вирусов из вечной мерзлоты Сибири

Самый молодой из этих вирусов был заморожен в течение 27 000 лет, а самый старый пребывал во льду 48 500 лет, что делает его самым старейшим реанимированным вирусом на данный момент.

Как заявляют исследователи, современное потепление климата заставляет ледники и вечную мерзлоту таять. По этой причине могут высвободиться опасные и неизвестные науке древние вирусы, против которых у людей нет защиты. Поэтому необходимо изучать эти вирусы заранее, дабы подготовиться к их возможным вспышкам в будущем.

В своей работе специалисты в начале отобрали пробы вечной мерзлоты в нескольких местах в Сибири: возле устья реки Лена, в Якутии и на Камчатке. Далее в лаборатории эксперты обнаружили в этих образцах 7 вирусов и культивировали их для последующего изучения и секвенирования вирусного генома.

Данные вирусы могут оставаться заразными даже после долгого пребывания в вечной мерзлоте. В будущем исследователи продолжат свои работы.

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