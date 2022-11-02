ЗАМАНА - Ученые нашли микропластик в организме китов

Ученые нашли микропластик в организме китов

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02 ноября, 2022. Среда 16:34
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Ученые нашли микропластик в организме китов

Исследователи из Стэнфордского университета в США выявили в организме китов микропластик. Обнаружилось, что морские существа ежедневно потребляют более 10 млн частиц пластика вместе с планктоном. О своей работе ученые написали в Nature Communications.

Ученые нашли микропластик в организме китов

Эксперты изучили те районы акватории Земли, в которых ранее были зарегистрированы самые крупные скопления пластикового мусора. В общем специалисты наблюдали за двумя сотнями китов, среди которых были как усатые, так и зубатые киты. Выяснилось, что млекопитающие из первой группы каждый день поглощают примерно 10 млн частиц пластика, а те существа, которые питаются рыбой, съедают более 500 000 частиц микропластика. Такой рацион приводит к стремительному росту пластика в организме китов, что становится причиной проблем со здоровьем у них.

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