Таким образом космическое агентство опробовало технологию защиты нашей планеты от возможных угроз из космоса. Ни один из астероидов не угрожает Земле, отмечают представители NASA. Анализ сведений, полученных за последние 2 недели исследовательской командой агентства, продемонстрировал, что столкновение с астероидом успешно изменило его орбиту. «Это первый случай, когда человечество целенаправленно изменяет движение небесного объекта, и первая полномасштабная демонстрация технологии отклонения астероидов», — уточняет NASA.
NASA успешно изменило орбиту астероида, способного нанести вред Земле
- Автор Дарья
- 12 октября, 2022. Среда 10:43
NASA проинформировало об успешном изменении орбиты астероида Диморф, который является спутником астероида Дидим. Космический зонд DART врезался в него 27 сентября — в результате чего время обращения Диморфа вокруг Дидима уменьшилось примерно на 32 минуты.
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