NASA успешно изменило орбиту астероида, способного нанести вред Земле

NASA проинформировало об успешном изменении орбиты астероида Диморф, который является спутником астероида Дидим. Космический зонд DART врезался в него 27 сентября — в результате чего время обращения Диморфа вокруг Дидима уменьшилось примерно на 32 минуты.

Таким образом космическое агентство опробовало технологию защиты нашей планеты от возможных угроз из космоса. Ни один из астероидов не угрожает Земле, отмечают представители NASA. Анализ сведений, полученных за последние 2 недели исследовательской командой агентства, продемонстрировал, что столкновение с астероидом успешно изменило его орбиту. «Это первый случай, когда человечество целенаправленно изменяет движение небесного объекта, и первая полномасштабная демонстрация технологии отклонения астероидов», — уточняет NASA.