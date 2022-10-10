ЗАМАНА - СМИ: ученые представили новые доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна Энцеладе

СМИ: ученые представили новые доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна Энцеладе

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10 октября, 2022. Понедельник 11:15
©nasa.gov|||
СМИ: ученые представили новые доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна Энцеладе

Международная группа исследователей представила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на Энцеладе - одном из спутников газового гиганта Сатурна. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на агентство "Синьхуа".

СМИ: ученые представили новые доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна Энцеладе

Ученые под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа сделали предположение, что в океане Энцелада, который скован слоем льда, может содержаться растворенный фосфор - обязательный для биологической жизни элемент. 

Фосфор - необходимый компонент костей, клеточных мембран и ДНК человека и животных. В прошлом эксперты нашли на сатурианской луне водород, азот, кислород и серу - элементы, важные для появления живого организма. Но из-за отсутствия фосфора Энцелад считался невозможным для этого.

Специалисты под руководством Хао Цзихуа разработали модель взаимодействия воды и горных пород каменистого дна океана спутника газового гиганта.

"Океаническая вода на Энцеладе оказалась крайне щелочной (соленой) и лишенной кислорода, подобно газированной воде, которую люди часто пьют", — высказывается Хао Цзихуа. Как он заметил, в подобной "содовой" среде фосфору из горных пород потребовалось бы примерно 100 000 лет, чтобы раствориться в воде.

Хао Цзихуа добавил, что океан мог существовать на спутнике Сатурна более 100 млн лет. Учитывая этот факт, эксперты предполагают, что горные породы Энцелада могли бы выделить за это время большое число фосфора в океан.
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