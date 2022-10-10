Ученые под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа сделали предположение, что в океане Энцелада, который скован слоем льда, может содержаться растворенный фосфор - обязательный для биологической жизни элемент.
Фосфор - необходимый компонент костей, клеточных мембран и ДНК человека и животных. В прошлом эксперты нашли на сатурианской луне водород, азот, кислород и серу - элементы, важные для появления живого организма. Но из-за отсутствия фосфора Энцелад считался невозможным для этого.
Специалисты под руководством Хао Цзихуа разработали модель взаимодействия воды и горных пород каменистого дна океана спутника газового гиганта.
"Океаническая вода на Энцеладе оказалась крайне щелочной (соленой) и лишенной кислорода, подобно газированной воде, которую люди часто пьют", — высказывается Хао Цзихуа. Как он заметил, в подобной "содовой" среде фосфору из горных пород потребовалось бы примерно 100 000 лет, чтобы раствориться в воде.