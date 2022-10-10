СМИ: ученые представили новые доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна Энцеладе

Международная группа исследователей представила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на Энцеладе - одном из спутников газового гиганта Сатурна. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на агентство "Синьхуа".

Ученые под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа сделали предположение, что в океане Энцелада, который скован слоем льда, может содержаться растворенный фосфор - обязательный для биологической жизни элемент.

Фосфор - необходимый компонент костей, клеточных мембран и ДНК человека и животных. В прошлом эксперты нашли на сатурианской луне водород, азот, кислород и серу - элементы, важные для появления живого организма. Но из-за отсутствия фосфора Энцелад считался невозможным для этого.

Специалисты под руководством Хао Цзихуа разработали модель взаимодействия воды и горных пород каменистого дна океана спутника газового гиганта.

"Океаническая вода на Энцеладе оказалась крайне щелочной (соленой) и лишенной кислорода, подобно газированной воде, которую люди часто пьют", — высказывается Хао Цзихуа. Как он заметил, в подобной "содовой" среде фосфору из горных пород потребовалось бы примерно 100 000 лет, чтобы раствориться в воде.