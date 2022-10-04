Ученые: суперконтинент Амазия появится на месте Тихого океана

Ученые давно выяснили, что за последние два млрд лет континенты нашей планеты сталкивались друг с другом, образуя суперконтиненты каждые 300-500 млн лет. Данный процесс называют суперконтинентальным циклом. Последний суперконтинент — Пангея — существовал 335-175 млн лет назад. Геодинамическое моделирование выявило, что новый суперконтинент появится при столкновении Америки с Азией, что приведет к закрытию Тихого океана. В далеком будущем, когда Тихий океан исчезнет из-за формирования Амазии, случится резкое изменение в биосфере Земли. Уровень моря упадет, а обширная внутренняя часть континента станет крайне засушливой с высокими дневными значениями температуры.