Ученые давно выяснили, что за последние два млрд лет континенты нашей планеты сталкивались друг с другом, образуя суперконтиненты каждые 300-500 млн лет. Данный процесс называют суперконтинентальным циклом. Последний суперконтинент — Пангея — существовал 335-175 млн лет назад. Геодинамическое моделирование выявило, что новый суперконтинент появится при столкновении Америки с Азией, что приведет к закрытию Тихого океана. В далеком будущем, когда Тихий океан исчезнет из-за формирования Амазии, случится резкое изменение в биосфере Земли. Уровень моря упадет, а обширная внутренняя часть континента станет крайне засушливой с высокими дневными значениями температуры.
Ученые: суперконтинент Амазия появится на месте Тихого океана
- Автор Дарья
- 04 октября, 2022. Вторник 16:44
Исследователи Сиднейского университета Кертина предсказали, что следующий суперконтинент Земли, который получил название Амазия, сформируется через 200-300 млн лет на месте Тихого океана. Результаты работы появились в издании National Science Review.
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