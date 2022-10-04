ЗАМАНА - Ученые: суперконтинент Амазия появится на месте Тихого океана

Ученые: суперконтинент Амазия появится на месте Тихого океана

Автор
04 октября, 2022. Вторник 16:44
|||
Ученые: суперконтинент Амазия появится на месте Тихого океана

Исследователи Сиднейского университета Кертина предсказали, что следующий суперконтинент Земли, который получил название Амазия, сформируется через 200-300 млн лет на месте Тихого океана. Результаты работы появились в издании National Science Review.

Ученые: суперконтинент Амазия появится на месте Тихого океана

Ученые давно выяснили, что за последние два млрд лет континенты нашей планеты сталкивались друг с другом, образуя суперконтиненты каждые 300-500 млн лет. Данный процесс называют суперконтинентальным циклом. Последний суперконтинент — Пангея — существовал 335-175 млн лет назад. Геодинамическое моделирование выявило, что новый суперконтинент появится при столкновении Америки с Азией, что приведет к закрытию Тихого океана. В далеком будущем, когда Тихий океан исчезнет из-за формирования Амазии, случится резкое изменение в биосфере Земли. Уровень моря упадет, а обширная внутренняя часть континента станет крайне засушливой с высокими дневными значениями температуры.

Прочитано 37 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top