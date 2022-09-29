ЗАМАНА - Журнал Nature: марсоход Zhurong нашел следы потопа на Марсе

Журнал Nature: марсоход Zhurong нашел следы потопа на Марсе

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29 сентября, 2022. Четверг 09:45
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Журнал Nature: марсоход Zhurong нашел следы потопа на Марсе

Китайские исследователи представили доказательства затопления Марса, полученные марсоходом Zhurong.

Журнал Nature: марсоход Zhurong нашел следы потопа на Марсе

Устройство выявило следы нескольких, случившихся в прошлом, потопов на красной планете. В равнине Утопия обнаружены два слоя неизвестной породы – на глубине от 10 до 30 метров и 30 до 80 метров.

Существующие на данный момент технологии не позволяют определить, что именно там находится. Ученые высказываются, что это плотность льда, камня и даже магмы.

Есть мнение, что слой появился после наводнения, которое произошло почти 3 млрд лет назад. Примерно 13 замеров, производимых в течение 100 дней, представили отложения, которые доказали наличие воды на красной планете прошлого.

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