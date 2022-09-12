Плавучая платформа «Северный полюс» даст российским ученым преимущество в Арктике

Новый отечественный лайнер «Северный полюс» поможет полярникам с удобствами жить в Арктике, а также сосредоточиться не на выживании, а на работе. Внешне судно выглядит странно, имея «яйцевидную» форму, которая пришлась не по вкусу критикам Запада.

Данный «дизайн» выбран не просто так, так как он способствует выживаемости платформы в самых суровых условиях континента. Кроме того, на борту лайнера имеются 7 лабораторий, которые помогут отечественным исследователям изучать экстремальный географический район нашей планеты с самых глубин до космической активности.