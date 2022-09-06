Nature Geoscience: ледник «Судного дня» едва удерживается на своем месте

Журнал Nature Geoscience опубликовал работу, в которой прогнозируется разрушение ледника Туэйтса или ледника «Судного дня», который может крайне сильно поднять уровень мирового океана.

Специалисты заявляют, что если ледник окончательно разрушится и растает, то уровень мировой воды невероятно поднимется и изменит природный баланс.

При создании карты, которая демонстрирует отступление ледника, эксперты определили, что за последние 200 лет скорость его отступления составляла 2,1 км в год. Это в 2 раза больше, чем скорость отступления ледника в последние 20 лет.

Быстрый спад случился в середине прошлого века, но существует вероятность, что он снова начнет ускоряться, в особенности после того, как оторвется от хребта на морском дне, который его удерживает. Исследователи продолжают следить за гигантским куском льда и ждут, что в скором времени он отойдет за неглубокий хребет в своем ложе.