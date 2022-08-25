ЗАМАНА - Древние предки людей сахелантропы стали первыми прямоходящими приматами

Древние предки людей сахелантропы стали первыми прямоходящими приматами

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25 августа, 2022. Четверг 11:15
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Древние предки людей сахелантропы стали первыми прямоходящими приматами

Эксперты из Франции и Африки определили, что первыми прямоходящими приматами были сахелантропы: это приматы, которые древнее австралопитеков.

Древние предки людей сахелантропы стали первыми прямоходящими приматами
Наука

К этому выводу ученые пришли после анализа бедренных костей приматов. Сахелантропы имели схожее с прямоходящими предками людей строение таза. Исследователи изучили костную структуру сахелантропа и сделали предположение, что эти гоминиды обитали в лесистой местности, а перемещались как по деревьям, так и по земле на двух ногах. Также палеоантропологивыявили еще одну интересную особенность. В отличие от шимпанзе и горилл, сахелантропы держались за ветки деревьев всей ладонью, а не только кончиками пальцев. Подобное строение кисти не присуще ни высшим приматам, ни лесным обезьянам. Исходя из этого, специалисты решили, что лесная жизнь для сахелантропа была привычной, но большую часть времени они пребывали на земле.

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