Астрофотографы сделали детальное фото Луны из 200 000 снимков

Маккарти специализируется на детализированных фотографиях, а его коллега — на передаче цветов космических объектов. В течение одного вечера Маккарти сделал более 200 000 черно-белых фотографий, на которых видны отдельные детали поверхности Луны. А Матерн в это же время сфотографировал спутник нашей планеты в цвете. Парни занимались проектом 9 месяцев, дабы объединить свои снимки. Они обменивались правками и предложениями, используя обычные программы для редактирования фотографий. Создатели проекта уточняют, что цвет на этом снимке реальный, но представлен с повышенной насыщенностью, поэтому его легко увидеть глазами человека. Красноватые тона показывают те участки, которые богаты железом и полевым шпатом, а голубоватые — те, где реголит содержит большое число титана.