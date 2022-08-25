ЗАМАНА - Астрофотографы сделали детальное фото Луны из 200 000 снимков

Астрофотографы сделали детальное фото Луны из 200 000 снимков

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25 августа, 2022. Четверг 08:45
Andrew McCarthy, Connor Matherne.|||
Астрофотографы сделали детальное фото Луны из 200 000 снимков

Эндрю Маккарти и Коннор Матерн — два любителя, занимающиеся астрофотографией. Они познакомились на сайте Reddit и оценили работы друг друга. Осенью 2021 года ребята решили попробовать сделать совместный проект.

Астрофотографы сделали детальное фото Луны из 200 000 снимков
Наука

Маккарти специализируется на детализированных фотографиях, а его коллега — на передаче цветов космических объектов. В течение одного вечера Маккарти сделал более 200 000 черно-белых фотографий, на которых видны отдельные детали поверхности Луны. А Матерн в это же время сфотографировал спутник нашей планеты в цвете. Парни занимались проектом 9 месяцев, дабы объединить свои снимки. Они обменивались правками и предложениями, используя обычные программы для редактирования фотографий. Создатели проекта уточняют, что цвет на этом снимке реальный, но представлен с повышенной насыщенностью, поэтому его легко увидеть глазами человека. Красноватые тона показывают те участки, которые богаты железом и полевым шпатом, а голубоватые — те, где реголит содержит большое число титана.

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