ЗАМАНА - В США выявили два ранее неизвестных вида скорпионов

В США выявили два ранее неизвестных вида скорпионов

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16 августа, 2022. Вторник 11:09
Фото из открытых источников|||
В США выявили два ранее неизвестных вида скорпионов

Исследователи из США наткнулись в пустынных регионах Калифорнии на два ранее неизвестных вида скорпионов из рода Paruroctonus, живущих в котловинах пересохших щелочных озер, информирует пресс-служба Калифорнийской академии наук.

В США выявили два ранее неизвестных вида скорпионов
Наука

"Один из открытых нами видов, Paruroctonus soda, обитает на территории нацпарка Карризо-Плейн, тогда как второй живет на очень маленьком участке неохраняемой земли длиной в 2 километра и шириной в несколько метров. Этот вид скорпионов, Paruroctonus conclusus, может крайне легко полностью исчезнуть при постройке любых зданий в зоне его жизни", — сообщил ученый-любитель Харпер Форбс, чьи слова цитирует пресс-служба CAS. Последующее исследование ареалов обитания этих членистоногих существ, как надеются эксперты, поможет им оценить численность этих скорпионов и понять, какие природоохранные меры необходимо использовать для их защиты. 

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