Ученые шведского университета вернули зрение 20 пациентам

Международная команда экспертов создала искусственную роговицу, которая состоит из свиного коллагена. После пересадки у слепых пациентов с кератоконусом вернулась средняя острота зрения, в том числе у 3-х участников клинических испытаний до 100%.

Специалисты следили за двумя группами испытуемых из Ирана и Индии в течение 2-х лет после пересадки. Эксперимент продемонстрировал, что у всех пациентов зрение вернулось как минимум до 20/58. Это значит, что с расстояния в 20 метров они видят объекты, которые люди с нормальным зрением видят с расстояния 58 метров. При этом зрение в среднем стало лучше на 13,9 дптр в Индии и 11,2 дптр в Иране.

Спустя 2 года после операции у испытуемых все еще оставались эти улучшения. И хотя их роговицы отныне технически содержат чужеродный биологический материал, так как коллаген представляет собой структурированный белок, в котором нет отдельных клеток, иммунная система человека не отвергла имплант. При этом роговица восстановилась до такой степени, чтобы они могли носить контактные линзы.