Ученые: продолжительность дня на Земле увеличилась

Об этом факте эксперты объявили в издании Phys. За последние несколько десятков лет наша планета начала быстрее вращаться вокруг своей оси, из-за этого дни уменьшались. Самым рекордным показателем стал июнь нынешнего года, когда был зарегистрирован самый короткий день за 50 лет.

Однако несмотря на этот рекорд, с 2020 года специалисты фиксируют общее замедление светового дня, благодаря чему он стал длиннее. Пока исследователи не могут выяснить, из-за чего происходит данное явление, но такие аномалии способны заметно влиять не только на климат, но и на точные приборы.

Теоретическое время суток все еще составляет прежние 24 часа, но в реальности это время всегда меняется.