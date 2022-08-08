ЗАМАНА - Ученые: продолжительность дня на Земле увеличилась

Ученые: продолжительность дня на Земле увеличилась

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08 августа, 2022. Понедельник 11:08
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Ученые: продолжительность дня на Земле увеличилась

Благодаря атомным часам было обнаружено, что земной день стал длиннее.

Ученые: продолжительность дня на Земле увеличилась
Наука

Об этом факте эксперты объявили в издании Phys. За последние несколько десятков лет наша планета начала быстрее вращаться вокруг своей оси, из-за этого дни уменьшались. Самым рекордным показателем стал июнь нынешнего года, когда был зарегистрирован самый короткий день за 50 лет.

Однако несмотря на этот рекорд, с 2020 года специалисты фиксируют общее замедление светового дня, благодаря чему он стал длиннее. Пока исследователи не могут выяснить, из-за чего происходит данное явление, но такие аномалии способны заметно влиять не только на климат, но и на точные приборы.

Теоретическое время суток все еще составляет прежние 24 часа, но в реальности это время всегда меняется. 

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