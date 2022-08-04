ЗАМАНА - 29 июля 2022 года стало самым коротким днем в истории Земли

29 июля 2022 года стало самым коротким днем в истории Земли

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04 августа, 2022. Четверг 08:44
©Shutterstock/Fotodom|||
29 июля 2022 года стало самым коротким днем в истории Земли

Эксперты Международной службы вращения Земли зарегистрировали рекордное время полного оборота планеты.

29 июля 2022 года стало самым коротким днем в истории Земли
Наука

29 июня 2022 года наша планета вращалась немного быстрее, что дало возможность совершить полный оборот на 1,59 миллисекунды короче 24 часов. Отныне этот день считается самым коротким за весь период наблюдений.

Прошлый рекорд был поставлен 19 июля 2020 года, когда Земля вместо полных 24 часов совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунды быстрее. Планета, как заявили специалисты, начинает набирать скорость.

Вместе с тем исследователи на более длинной дистанции регистрируют замедление вращения. Каждый век наша планета опаздывает на пару миллисекунд. Точно объяснить это явление пока невозможно, а последствия от него еще лишь предстоит узнать. Считается, что замедление является следствием процессов внутри ядра Земли.

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