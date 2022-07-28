ЗАМАНА - На дне центральной части Тихого океана ученые нашли 30 новых видов животных

На дне центральной части Тихого океана ученые нашли 30 новых видов животных

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28 июля, 2022. Четверг 11:15
NOAA|||
На дне центральной части Тихого океана ученые нашли 30 новых видов животных

Океанологи британского Музея естественной истории нашли на дне Тихого океана 30 потенциально новых видов морских существ.

На дне центральной части Тихого океана ученые нашли 30 новых видов животных
Наука

Исследователи передали информацию в The Guardian о том, что работы осуществлялись на дне равнины Кларион-Клиппертон в центральной части Тихого океана с использованием морского беспилотника. Ранее данную местность видели лишь на фотографиях.

Глубоководный БПЛА погружался на глубину до 4,8 км, благодаря чему смог сфотографировать 55 морских жителей, из которых 30 оказались для экспертов неизвестными. 

Один из ученых команды доктор Гуадалупе Брибеск-Контрерас поделился, что морской БПЛА позволил специалистам собрать образцы тканей и ДНК, дабы выявить неизвестных существ глубоководного мира. Стоит заметить, что это первое такое исследование, так как материалов для изучения (кроме фотографий) у экспертов не было.

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