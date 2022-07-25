ЗАМАНА - В чайных пакетиках выявлены следы сотни насекомых

В чайных пакетиках выявлены следы сотни насекомых

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25 июля, 2022. Понедельник 13:54
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В чайных пакетиках выявлены следы сотни насекомых

В чайных пакетиках остаются останки сотен насекомых, считает эксперт из немецкого университета Генрих Кренвинкель. О том, как немецкие исследователи смогли выявить следы более 200-х видов членистоногих в чае, он рассказал в интервью для издания Smithsonian.

В чайных пакетиках выявлены следы сотни насекомых
Наука

Как рассказал Кренвинекель, определить всех животных и насекомых, контактирующих с определенным растением — тяжелая задача даже для  науки сегодняшних дней. «Есть крайне, крайне специфические взаимосвязи, очень таинственные взаимодействия, о которых нам известно мало, потому что никто прежде не пытался их разгадать», — высказался специалист.

Так, попытка описать всех животных и насекомых, питающихся или опыляющих растение, может занять гигантское число времени, но Кренвинкель вместе с коллегами придумали способ сделать это быстрее и легче. Определить скрытые взаимосвязи между живыми существами они решили с помощью обычного чая.

Свой анализ они осуществили, используя мяту, ромашку, петрушку и чайные листья. «Я просто отправился в несколько продуктовых магазинов и купил целую кучу разных видов чая, которые у них были», — заявил исследователь. С применением специального ДНК-анализа эксперты проверили листья в чайных пакетиках на наличие мельчайших остатков ДНК и выявили в каждом образце более 200 следов различных насекомых.

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