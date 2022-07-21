ЗАМАНА - Садоводству Дагестана необходимы научные исследования

Садоводству Дагестана необходимы научные исследования

Автор
21 июля, 2022. Четверг 15:53
riadagestan.ru|||
Садоводству Дагестана необходимы научные исследования

В рамках регионального фестиваля «Золотой абрикос Дагестана» в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова прошла научно-практическая конференция на тему «Садоводство Дагестана. Потенциал и перспективы развития», информирует пресс-служба Минсельхоза региона.

Садоводству Дагестана необходимы научные исследования
Наука

Собравшиеся обсудили важный вопрос поднятия на более высокий уровень научно-методического сопровождения развития садоводства в субъекте.  «Среди регионов РФ наша республика находится на 3 месте по объемам производства плодов и ягод, а за последние несколько лет выдает высокие показатели закладки садов. При этом заметен недостаток квалифицированных научных экспертов, которые смогли бы заранее выявить садопригодность определенных участков. Это дало бы возможность исключить напрасные финансовые и трудовые вложения предприятий региона», – заявляет ведомство.

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top