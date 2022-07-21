Садоводству Дагестана необходимы научные исследования

Собравшиеся обсудили важный вопрос поднятия на более высокий уровень научно-методического сопровождения развития садоводства в субъекте. «Среди регионов РФ наша республика находится на 3 месте по объемам производства плодов и ягод, а за последние несколько лет выдает высокие показатели закладки садов. При этом заметен недостаток квалифицированных научных экспертов, которые смогли бы заранее выявить садопригодность определенных участков. Это дало бы возможность исключить напрасные финансовые и трудовые вложения предприятий региона», – заявляет ведомство.