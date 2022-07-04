The Guardian: в Антарктиде найден подводный мир, скрытый под 500-метровым льдом

Эксперты изучили местность, где подо льдом должно было оказаться устье реки. Они сделали скважину и опустили в нее видеокамеру, которую сразу же заполонили бокоплавы, являющиеся родственниками крабов и раков. “В начале мы решили, что с камерой что-то стало, но после фокусировки увидели облако бокоплавов размером около 5 миллиметров”, – отметил Крейг Стивенс, член исследовательской команды. Как отмечают специалисты, они просто прыгали от счастья, когда осознали, что нашли в прошлом неизвестную экосистему, что было крайне неожиданно. “Возможность изучать и брать пробы из этой реки была подобна тому, как если бы мы первыми попали в новый мир”, – заметил один из исследователей.

