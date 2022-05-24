Летающий автомобиль «Циклокар» планируют создать в Новосибирске за 2 года

«На данный момент мы планируем продвигать проект в двух ключевых направлениях. Это формирование малого аппарата весом до 30 килограммов для перевозки грузов и видеонаблюдения. Второе направление – это разработка большой летающей машины – «Циклокара». Мы изготовили крупный движитель, испытали его в аэродинамических трубах, показали, что если большое авто снабдить подобными движителями, то он сможет взлететь», – цитирует слова Бильского издание РИА Новости. Предполагаемая масса будущего летающего автомобиля – более 2 тонн. Вместимостью как обычная машина, она сможет поднять в воздух несколько человек.