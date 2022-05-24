ЗАМАНА - Летающий автомобиль «Циклокар» планируют создать в Новосибирске за 2 года

Летающий автомобиль «Циклокар» планируют создать в Новосибирске за 2 года

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24 мая, 2022. Вторник 10:51
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Летающий автомобиль «Циклокар» планируют создать в Новосибирске за 2 года

Исследователи из Новосибирска за 2 года собираются разработать прототип «Циклокара» – летающего автомобиля на циклических движителях, проинформировал заместитель руководителя института теплофизики имени Кутателадзе СО РАН Артур Бильский.

Летающий автомобиль «Циклокар» планируют создать в Новосибирске за 2 года
Наука

 «На данный момент мы планируем продвигать проект в двух ключевых направлениях. Это формирование малого аппарата весом до 30 килограммов для перевозки грузов и видеонаблюдения. Второе направление – это разработка большой летающей машины – «Циклокара». Мы изготовили крупный движитель, испытали его в аэродинамических трубах, показали, что если большое авто снабдить подобными движителями, то он сможет взлететь», – цитирует слова Бильского издание РИА Новости. Предполагаемая масса будущего летающего автомобиля – более 2 тонн. Вместимостью как обычная машина, она сможет поднять в воздух несколько человек. 

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