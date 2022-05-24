«На данный момент мы планируем продвигать проект в двух ключевых направлениях. Это формирование малого аппарата весом до 30 килограммов для перевозки грузов и видеонаблюдения. Второе направление – это разработка большой летающей машины – «Циклокара». Мы изготовили крупный движитель, испытали его в аэродинамических трубах, показали, что если большое авто снабдить подобными движителями, то он сможет взлететь», – цитирует слова Бильского издание РИА Новости. Предполагаемая масса будущего летающего автомобиля – более 2 тонн. Вместимостью как обычная машина, она сможет поднять в воздух несколько человек.
Летающий автомобиль «Циклокар» планируют создать в Новосибирске за 2 года
- Автор Дарья
- 24 мая, 2022. Вторник 10:51
Исследователи из Новосибирска за 2 года собираются разработать прототип «Циклокара» – летающего автомобиля на циклических движителях, проинформировал заместитель руководителя института теплофизики имени Кутателадзе СО РАН Артур Бильский.
Последнее от Дарья
- В КНДР за сутки выявили еще 134 000 человек с признаками Власти КНДР выявили не менее 134 510 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,лихорадки
- «Нулевой пациент» стал самой популярной премьерой на стриминге «КиноПоиск»
- IX Международный межрелигиозный молодежный форум завершил свою работу
- Опубликован первый полноценный трейлер фильма «Тор: Любовь и гром»
- Родительское собрание по профилактике правонарушений среди подростков прошло в Дагестане