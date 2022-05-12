ЗАМАНА - Робот ECHO следит за колонией пингвинов в Антарктиде

Робот ECHO следит за колонией пингвинов в Антарктиде

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12 мая, 2022. Четверг 10:07
Робот ECHO следит за колонией пингвинов в Антарктиде

Жёлтый ровер наблюдает за императорскими пингвинами в Антарктиде. Проект является частью проекта Marine Animal Remote Sensing Lab, в рамках которого исследуется экосистема материка.

Робот ECHO следит за колонией пингвинов в Антарктиде
Наука

Как считают эксперты, в Антарктике пищевая цепь маленькая. На здоровье императорского пингвина, являющегося хищником, может повлиять даже самое мелкое изменение или исчезновение видов, пребывающих ниже в пищевой цепи. Группа специалистов, наблюдающих за этими животными, также собирается понять, насколько сильно на существ в Антарктике влияют климатические изменения.

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