Робот ECHO следит за колонией пингвинов в Антарктиде

Жёлтый ровер наблюдает за императорскими пингвинами в Антарктиде. Проект является частью проекта Marine Animal Remote Sensing Lab, в рамках которого исследуется экосистема материка.

Как считают эксперты, в Антарктике пищевая цепь маленькая. На здоровье императорского пингвина, являющегося хищником, может повлиять даже самое мелкое изменение или исчезновение видов, пребывающих ниже в пищевой цепи. Группа специалистов, наблюдающих за этими животными, также собирается понять, насколько сильно на существ в Антарктике влияют климатические изменения.