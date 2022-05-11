До конца текущего года археологи собираются завершить работы по составлению топографического плана объекта, информирует заведующий научно-отраслевым архивом, руководитель Карачаевской экспедиции Института археологии РАН Умар Кочкаров.
"В результате разведок мы выявили в Карачаевском районе региона большое поселение площадью более 40 га. Мы осуществляем исследования квадрокоптером, тепловизором, надеюсь, в конце текущего года завершим работы, сделаем план подробнее. По тому, что мы сейчас наблюдаем, это средневековый объект периода VIII-XIII вв., но пока не стартуют раскопки, точно определить возраст объекта невозможно. Под землей могут оказаться более древние слои", — заявляет источник издания.
В Карачаево-Черкесии обнаружено средневековое поселение площадью более 40 га
- Автор Дарья
- 11 мая, 2022. Среда 10:48
Команда экспертов Института археологии РАН в ходе разведывательных работ в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) нашла поселение средневекового периода площадью более 40 га, заявляет агентство ТАСС.
До конца текущего года археологи собираются завершить работы по составлению топографического плана объекта, информирует заведующий научно-отраслевым архивом, руководитель Карачаевской экспедиции Института археологии РАН Умар Кочкаров.
"В результате разведок мы выявили в Карачаевском районе региона большое поселение площадью более 40 га. Мы осуществляем исследования квадрокоптером, тепловизором, надеюсь, в конце текущего года завершим работы, сделаем план подробнее. По тому, что мы сейчас наблюдаем, это средневековый объект периода VIII-XIII вв., но пока не стартуют раскопки, точно определить возраст объекта невозможно. Под землей могут оказаться более древние слои", — заявляет источник издания.
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