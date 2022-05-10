Подо льдом Антарктиды обнаружили древнее озеро 50 километров длиной

Озеро нашлось с использованием самолета с георадаром и набором гравиметров и магнитометров. Ему дали имя Снежный Орел. Сначала эксперты заподозрили существование озера и вмещающего его каньона, заметив гладкую впадину на снимках ледяного щита со спутника.

«Это озеро, кажется, хранит записи всей истории Восточно-Антарктического ледяного щита, его появления более 34 миллиона лет назад, а также его роста и эволюции в течение ледниковых циклов с тех пор», — заявил Дон Бланкеншип, один из авторов работы. Найденное озеро достигает длины около 50 км, ширины 15 км и глубины 200 метров. Отложения на дне имеют глубину 300 метров, и могут включать речные отложения, которые могут быть старше самого ледяного щита. Таким образом, нижний слой осадка мог сформироваться до покрытия континента льдом. Поэтому специалистам так важно его изучить, дабы восстановить условия той эпохи.