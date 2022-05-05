Исследователи изучили геном более 2 000 собак 78 различных пород. Кроме того, они организовали опрос владельцев 18 000 домашних животных. В ходе опроса они должны были описать характер своего питомца по 8 направлениям.
“Большая часть моделей поведения, которые мы считаем характерными чертами определенных современных пород собак, скорее всего, появились в результате тысячелетней эволюции от волка к дикой собаке, от нее к одомашненной собаке и, наконец, к современным животным”, — информирует автор работы Элинор Карлссон.
Science: поведение собак лишь на 9% определяется особенностями их породы
- Автор Дарья
- 05 мая, 2022. Четверг 17:00
Научное издание Science опубликовало статью, авторами которой являются эксперты Медицинской школы Чан при Массачусетском университете, о том, что поведение собак не определяется их породой.
Исследователи изучили геном более 2 000 собак 78 различных пород. Кроме того, они организовали опрос владельцев 18 000 домашних животных. В ходе опроса они должны были описать характер своего питомца по 8 направлениям.
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