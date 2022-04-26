Станция InSight впервые зафиксировала марсотрясения на обратной стороне планеты

Сейсмические активности магнитудой 4,2 и 4,1 балла назвали S1000a и S0976a соответственно. Они случились с разницей в 24 дня на дальней от посадочного модуля стороне Марса, причем первая — в долине Маринера, а точное местоположение второй зарегистрировать не получилось. Информируют, что S0976a и S1000a в 5 раз мощнее прошлого марсотрясения. Кроме того, S1000a была самой длинной сейсмической активностью, выявленной на красной планете, в общем она длилась 94 минуты. Полученные сведения помогут экспертам лучше исследовать марсианское ядро и мантию.