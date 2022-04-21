Европейские микологи нашли гриб, у которого 17 тысяч полов

Род древесных грибов Trichaptum из Северного полушария довольно часто встречается, а его неприхотливость дает возможность легко выращивать образцы в лабораториях и исследовать их. Группа экспертов из Вагенингенского вуза в Нидерландах решила осуществить секвенирование ДНК некоторых экземпляров, присланных им коллегами из разных регионов.

Выяснилось, что у данных грибов 2 условных пола допускают огромное число вариаций. Специалисты провели исследования, дабы точно выявить точное количество. Было определено, что существует больше 17 000 вариантов биологического пола этих организмов. Нужда в таком разнообразии легко объясняется с точки зрения эволюции. Дело в том, что грибы растут на деревьях крупными колониями, им необходимо такое число вариаций для того, чтобы избежать мутаций, которые передаются при близкородном скрещивании.

Один из исследователей уточнил, что для выбора самого подходящего варианта вполне хватило бы 100 ответвлений.