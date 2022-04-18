ЗАМАНА - Дагестанские археологи спасли от разрушения многие уникальные памятники истории

Дагестанские археологи спасли от разрушения многие уникальные памятники истории

Автор
18 апреля, 2022. Понедельник 16:20
Дагестанские археологи спасли от разрушения многие уникальные памятники истории

Сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия). В первый раз он отмечался аж в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), сформированной при ЮНЕСКО с целью привлечения внимания людей к этим темам. Материал подготовлен агентством РИА "Дагестан".

Дагестанские археологи спасли от разрушения многие уникальные памятники истории
Наука

Работники Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН помогают в защите и сохранении памятников истории на территории региона. Отдел археологии проводит охранно-спасательные раскопки, в ходе которых было найдено и изучено большое число важных памятников. Эта работа проходит в рамках Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в тесном сотрудничестве с Минкультуры и Агентством по охране культурного наследия субъекта. Подробнее можно прочитать тут.

Прочитано 5 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top