Дагестанские археологи спасли от разрушения многие уникальные памятники истории

Сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия). В первый раз он отмечался аж в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), сформированной при ЮНЕСКО с целью привлечения внимания людей к этим темам. Материал подготовлен агентством РИА "Дагестан".

Работники Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН помогают в защите и сохранении памятников истории на территории региона. Отдел археологии проводит охранно-спасательные раскопки, в ходе которых было найдено и изучено большое число важных памятников. Эта работа проходит в рамках Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в тесном сотрудничестве с Минкультуры и Агентством по охране культурного наследия субъекта. Подробнее можно прочитать тут.