Космонавты на МКС провели первую тренировку в скафандрах перед выходом в открытый космос

Пребывающие на МКС космонавты Денис Матвеев и Олег Артемьев, совмещающий эту работу с должностью специального корреспондента ТАСС, осуществили на станции тренировку в скафандрах перед выходом в открытый космос, который пройдет 18 апреля. Об этом пишет ТАСС.

Как проинформировал Артемьев, для этого они с Матвеевым проверили состояние своего здоровья, "примерили" скафандры "Орлан-МКС", в которых будут осуществлять работу, проверили системы и герметичность. Также космонавты потренировались передвигаться в скафандре и проверили работоспособность связи. Все цели, поставленные перед экипажем, были осуществлены в полном объеме. Первый выход в открытый космос в рамках данной экспедиции на станции у Артемьева и Матвеева пройдет в понедельник, 18 апреля.