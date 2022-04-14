ЗАМАНА - Science Advances: сложная жизнь на Земле появилась на 300 млн лет раньше, чем считалось

Science Advances: сложная жизнь на Земле появилась на 300 млн лет раньше, чем считалось

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14 апреля, 2022. Четверг 17:00
Science Advances: сложная жизнь на Земле появилась на 300 млн лет раньше, чем считалось

Жизнь на Земле, вероятно, появилась в доисторический период планеты благодаря «одной искре». Далее в течение миллионов лет она расширялась на родословные, которые помогли в выживании каждого из видов. А сама жизнь могла появиться раньше, чем заявляли эксперты, – об этом пишет Science Advances.

Science Advances: сложная жизнь на Земле появилась на 300 млн лет раньше, чем считалось
Наука

Команда исследователей во главе с геохимиком Домиником Папино из Калифорнийского университета нашла элемент породы в надкоровом поясе Нуввуагиттук (NSB) в Квебеке, когда-то являющимся морским дном. В недрах NSB находятся осадочные породы, которые могут оказаться самыми древними из открытых на Земле.

Как считают эксперты, запечатленный в скале рисунок из нитей, выступов и трубок миллионы лет назад оставили древние бактерии. Если это получится доказать, то укоренившаяся в науке дата возникновения первых признаков земной жизни должна будет переместиться во времени на 300 млн лет назад.

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