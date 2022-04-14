Команда исследователей во главе с геохимиком Домиником Папино из Калифорнийского университета нашла элемент породы в надкоровом поясе Нуввуагиттук (NSB) в Квебеке, когда-то являющимся морским дном. В недрах NSB находятся осадочные породы, которые могут оказаться самыми древними из открытых на Земле.
Как считают эксперты, запечатленный в скале рисунок из нитей, выступов и трубок миллионы лет назад оставили древние бактерии. Если это получится доказать, то укоренившаяся в науке дата возникновения первых признаков земной жизни должна будет переместиться во времени на 300 млн лет назад.