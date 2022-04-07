ЗАМАНА - База МРТ-снимков позволит оценить изменения мозга на протяжении всей жизни

База МРТ-снимков позволит оценить изменения мозга на протяжении всей жизни

Автор
07 апреля, 2022. Четверг 17:00
База МРТ-снимков позволит оценить изменения мозга на протяжении всей жизни

Международная команда ученых во главе с Ричардом Бэтлехемом из Кембриджского университета смогла свести воедино сведения, которые она получила в ходе более чем 100 исследований головного мозга с помощью томографа.

База МРТ-снимков позволит оценить изменения мозга на протяжении всей жизни
Наука

Эксперты в общем собрали 124 000 МРТ-снимков больше 100 тысяч людей всех возрастов — от 16-недельного плода до 100-летнего человека, — привели их к единому стандарту и обработали. База Brain Charts находится в открытом доступе для всех ученых, которые изучают развитие мозга и его возрастные изменения. О своих результатах исследователи написали в журнале Nature.

Анализ собранных фотографий позволил выявить на них разные ткани и участки мозга, составить его «карты развития» — что-то вроде карт физического развития, с помощью которых врачи оценивают рост ребенка по мере взросления. Аналогично и новые карты Brain Charts позволяют оценить, например, изменения в числе белого и серого вещества, которые происходят с взрослением, вплоть до самых преклонных лет. Как заявляют эксперты, данная работа потребовала в сумме более 2-х млн часов вычислений с почти целым петабайтом сведений.

Прочитано 22 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top