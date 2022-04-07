База МРТ-снимков позволит оценить изменения мозга на протяжении всей жизни

Международная команда ученых во главе с Ричардом Бэтлехемом из Кембриджского университета смогла свести воедино сведения, которые она получила в ходе более чем 100 исследований головного мозга с помощью томографа.

Эксперты в общем собрали 124 000 МРТ-снимков больше 100 тысяч людей всех возрастов — от 16-недельного плода до 100-летнего человека, — привели их к единому стандарту и обработали. База Brain Charts находится в открытом доступе для всех ученых, которые изучают развитие мозга и его возрастные изменения. О своих результатах исследователи написали в журнале Nature.

Анализ собранных фотографий позволил выявить на них разные ткани и участки мозга, составить его «карты развития» — что-то вроде карт физического развития, с помощью которых врачи оценивают рост ребенка по мере взросления. Аналогично и новые карты Brain Charts позволяют оценить, например, изменения в числе белого и серого вещества, которые происходят с взрослением, вплоть до самых преклонных лет. Как заявляют эксперты, данная работа потребовала в сумме более 2-х млн часов вычислений с почти целым петабайтом сведений.