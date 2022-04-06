ЗАМАНА - В Дагестане учреждён ежегодный конкурс молодых ученых

В Дагестане учреждён ежегодный конкурс молодых ученых

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06 апреля, 2022. Среда 10:11
В Дагестане учреждён ежегодный конкурс молодых ученых

Конкурс «Лучший молодой ученый года» будет проходить каждый год. Указ об этом подписал премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В Дагестане учреждён ежегодный конкурс молодых ученых
Наука

Задача - поощрение молодых исследователей за успехи в научно-исследовательской работе и стимулирование их творческой активности. Конкурс пройдет по следующим научным направлениям: естественные, общественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, социальные и гуманитарные науки. В каждой категории свои номинации: 1. Молодой доктор наук (в возрасте до 40 лет);
2. Молодой кандидат наук (в возрасте до 35 лет);
3. Молодой аспирант (в возрасте до 30 лет). Призеров мероприятия наградят дипломами и денежным вознаграждением в размере 100 000 рублей.

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