В Дагестане учреждён ежегодный конкурс молодых ученых

Задача - поощрение молодых исследователей за успехи в научно-исследовательской работе и стимулирование их творческой активности. Конкурс пройдет по следующим научным направлениям: естественные, общественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, социальные и гуманитарные науки. В каждой категории свои номинации: 1. Молодой доктор наук (в возрасте до 40 лет);

2. Молодой кандидат наук (в возрасте до 35 лет);

3. Молодой аспирант (в возрасте до 30 лет). Призеров мероприятия наградят дипломами и денежным вознаграждением в размере 100 000 рублей.