Задача - поощрение молодых исследователей за успехи в научно-исследовательской работе и стимулирование их творческой активности.
Конкурс пройдет по следующим научным направлениям: естественные, общественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, социальные и гуманитарные науки.
В каждой категории свои номинации:
1. Молодой доктор наук (в возрасте до 40 лет);
2. Молодой кандидат наук (в возрасте до 35 лет);
3. Молодой аспирант (в возрасте до 30 лет). Призеров мероприятия наградят дипломами и денежным вознаграждением в размере 100 000 рублей.
В Дагестане учреждён ежегодный конкурс молодых ученых
- Автор Мадина
- 06 апреля, 2022. Среда 10:11
Конкурс «Лучший молодой ученый года» будет проходить каждый год. Указ об этом подписал премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Задача - поощрение молодых исследователей за успехи в научно-исследовательской работе и стимулирование их творческой активности.
Конкурс пройдет по следующим научным направлениям: естественные, общественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, социальные и гуманитарные науки.
В каждой категории свои номинации:
1. Молодой доктор наук (в возрасте до 40 лет);
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