ЗАМАНА - Люди древнего Израиля были хорошими рыбаками

Люди древнего Израиля были хорошими рыбаками

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07 октября, 2021. Четверг 09:05
Люди древнего Израиля были хорошими рыбаками

Исследователи изучили древние рыболовные крючки, найденные в процессе археологических раскопок на севере Израиля. В том месте, где находится река Дриджат. Полная статья на эту тему была опубликована на сайте PLoS ONE.

Люди древнего Израиля были хорошими рыбаками
Наука

Как считают специалисты, древние жители Израиля научились рыбачить больше 12 000 лет назад - именно таков возраст древних крючков. Были изучены образцы 19 крючков и 6 граненых камней. Камешки, как заявляют исследователи, применялись в качестве грузил.

На рыболовных крючках специалисты выявили растительное волокно, что указывает на возможное использование заготовленных лесок.

Исследователей удивило разнообразие форм и видов древних крючков. Они также смогли выявить на крючках следы органических волокон. Есть вероятность, что древние жители Израиля пользовались наживкой.

Итоги статьи приходят к тому, что древние израильтяне отлично понимали в поведении и ловле рыбы. Как заявляют специалисты, нынешняя рыбалка ничем не отличима от той, которая была 12 000 лет назад.

 

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