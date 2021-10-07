Как считают специалисты, древние жители Израиля научились рыбачить больше 12 000 лет назад - именно таков возраст древних крючков. Были изучены образцы 19 крючков и 6 граненых камней. Камешки, как заявляют исследователи, применялись в качестве грузил.
На рыболовных крючках специалисты выявили растительное волокно, что указывает на возможное использование заготовленных лесок.
Исследователей удивило разнообразие форм и видов древних крючков. Они также смогли выявить на крючках следы органических волокон. Есть вероятность, что древние жители Израиля пользовались наживкой.
Итоги статьи приходят к тому, что древние израильтяне отлично понимали в поведении и ловле рыбы. Как заявляют специалисты, нынешняя рыбалка ничем не отличима от той, которая была 12 000 лет назад.