Люди древнего Израиля были хорошими рыбаками

Исследователи изучили древние рыболовные крючки, найденные в процессе археологических раскопок на севере Израиля. В том месте, где находится река Дриджат. Полная статья на эту тему была опубликована на сайте PLoS ONE.

Как считают специалисты, древние жители Израиля научились рыбачить больше 12 000 лет назад - именно таков возраст древних крючков. Были изучены образцы 19 крючков и 6 граненых камней. Камешки, как заявляют исследователи, применялись в качестве грузил.

На рыболовных крючках специалисты выявили растительное волокно, что указывает на возможное использование заготовленных лесок.

Исследователей удивило разнообразие форм и видов древних крючков. Они также смогли выявить на крючках следы органических волокон. Есть вероятность, что древние жители Израиля пользовались наживкой.

Итоги статьи приходят к тому, что древние израильтяне отлично понимали в поведении и ловле рыбы. Как заявляют специалисты, нынешняя рыбалка ничем не отличима от той, которая была 12 000 лет назад.