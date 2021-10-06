Речь робота влияет на доверие к нему человека

Сотрудники итальянского университета Палермо провели эксперимент, который продемонстрировал, как голос робота и его умение вести беседу влияет на доверие к нему людей. Подробности исследования были опубликованы на сайте arXiv.

В 21 веке все больше говорят о внедрении роботов в человеческий быт. Чтобы добиться этой цели, необходимо установить хорошие отношения между человеком и искусственным интеллектом. Один из важнейших моментов – доверие. Как рассказали авторы статьи, это может сыграть серьезную роль в масштабном внедрении машин в жизнь людей.

В эксперименте приняли участие 27 добровольцев, которые должны были ответить на одинаковые вопросы до встречи с роботом и после. Важный факт – роботы не говорили с людьми, а вслух болтали сами с собой. По словам участников эксперимента, после беседы с искусственным интеллектом они стали больше доверять ему. Как заметили исследователи, беседа робота с самим собой сделала его похожим на человека. И именно это помогло психологически расположить к себе человека.